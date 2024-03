Tuttosport - Preoccupa Osimhen in vista del Torino: le sue condizioni saranno valutate

Napoli - Victor Osimhen preoccupa mister Calzona in vista della partita col Torino al Maradona. E' questo quanto scrive l'edizione di Tuttosport. Perché le condizioni dell'attaccante nigeriano saranno valutate nelle prossime ore. Sì perché ieri il nigeriano ha svolto lavoro personalizzato in palestra e bisognerà attendere per capire l’entità dello stop. Corre veloce, invece, Ngonge che ha fatto la prima parte di allenamento in gruppo e successivamente un personalizzato in palestra. Mentre resterà ai box Cajuste, che ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Da valutare anche le condizioni Amir Rrahmani, che ha svolto lavoro personalizzato in campo.