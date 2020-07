Tuttosport - Possibili esclusioni eccellenti nel Napoli? Da Gattuso potrebbero essere arrivati già due segnali a tutta la squadra

Ultime notizie Napoli - «D’ora in poi, guai a chi dovesse pensare che andremo a fare delle scampagnate», il tono perentorio di Gattuso ieri mattina ha fatto tremare Castel Volturno, come racconta Tuttosport:

"Con la Coppa Italia e la qualificazione per l'Europa League in tasca, è forte il rischio che alcuni possano sentirsi inconsciamente appagati e non è escluso che nel prossimo match possano riposare diversi elementi che finora hanno tirato la carretta. Le sostituzioni di Insigne e Mertens potrebbero essere state un segnale a tutta la squadra e la risposta dovranno darla quelli che prenderanno il loro posto"