Tuttosport - Permanenza di Donnarumma in bilico, il Milan punta su Meret. Contromossa Sirigu per il Napoli, la situazione

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive di un interesse del Milan per Alex Meret del Napoli. I rossoneri non dovrebbero rinnovare il contratto con Donnarumma:

Sirigu

Calciomercato Napoli: Meret al Milan, arriva Sirigu

"La sua permanenza, però, è tutt’altro che scontata, tant’è vero che Boban - prima del licenziamento - e Maldini avevano già iniziato a guardarsi intorno nelle scorse settimane nel malaugurato caso di una separazione a fine stagione. Due i profili individuati, con uno preferito rispetto all’altro. Parliamo di Salvatore Sirigu e Alex Meret. Il primo è descritto da tempo come insoddisfatto della stagione del Torino - e sarebbe sorprendente il contrario - e a 33 anni sta pensando a un’ultima esperienza in un club che gli permetta magari di togliersi delle soddisfazioni. Il suo contratto col Torino è in scadenza nel 2022 e il suo ingaggio (poco meno di 2 milioni) è in piena linea con i parametri che ha in mente l’ad rossonero Gazidis in vista della prossima stagione (un po' meno l'età). L’altro portiere in ballo in questo gioco a incastri, ovvero Meret. Prossimo ai 23 anni (li compirà il 22 marzo), l’ex Spal in questa stagione, con l’arrivo di Gattuso, ha perso il posto da titolare in favore di Ospina. Il fatto che il Napoli stia corteggiando Sirigu fa capire come per lui ci sia poco spazio in futuro e, sempre in un’ottica di addio di Donnarumma, il suo nome potrebbe tornare buono per il Milan".