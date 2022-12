Tuttosport - Pericolo clausola Kim: il Napoli ha già messo nel mirino l'erede, ecco il nome

Calcio Napoli - La clausola estiva di Kim non lascia tranquillo il Napoli. Come è noto, il difensore coreano può andare via nei primi quindici giorni di luglio qualora si presentasse un club straniero pronto a pagare una clausola rescissoria variabile a seconda dell'importanza del compratore. Secondo quanto scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, il Napoli per non farsi cogliere di sorpresa, ha già messo nel mirino quello che potrebbe essere l'erede di Kim al centro della difesa. Il nome è quello di Evan Ndicka dell'Eintracht.

Interesse Napoli per Ndicka

Secondo Tuttosport Ndicka potrebbe essere davvero il sostituto di Kim al centro della difesa del Napoli. Va detto però che Giuntoli, prima di ogni mossa, sta lavorando da tempo per eliminare la clausola contrattuale prevista sul contratto del coreano:

"Dall’Austria alla Germania: in Bundesliga gioca il difensore centrale sul quale la società di De Laurentiis ha messo gli occhi. Si tratta di Evan Ndicka, francese classe 1999 in forza all’Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli negli ottavi di Champions League".