Tuttosport pazzo di Osimhen: rendimento spaventoso, ha numeri da grande bomber! Ma dovrà sacrificarsi con Spalletti...

Napoli - Il simbolo dell’attacco del Napoli oggi è Victor Osimhen, sta dando prova di quanto il club abbia fatto bene ad investire su di lui la scorsa stagione. Ne parla Tuttosport.

“Cinque gol in 7 giorni e 3 gare trasferte di Leicester, Udine e Genova, riescono a realizzarli soltanto i grandi bomber. Il nigeriano conta un rendimento spaventoso, una rete ogni 73’ ed avendo giocato 5 partite per complessivi 365’. La storia di Spalletti racconta di attaccanti che con lui hanno sempre migliorato il loro rendimento, Osimhen lo sa e sta seguendo il tecnico in tutte le indicazioni che gli sta dando. In questa fase della stagione il bomber dovrá sacrificarsi, il turnover lo farà soltanto a gara in corso”