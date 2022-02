Tuttosport - Osimhen, oggi controllo con il chirurgo Tartaro: il motivo

Ultime notizie sul Napoli calcio e il recupero totale di Victor Osimhen dalla frattura allo zigomo. Arrivano aggiornamenti riguardo il controllo che oggi ci sarà a Castel Volturno da parte del chirurgo Tartaro che ha operato Osimhen. Svelato il motivo da Tuttosport.

Ma il recupero più atteso resta quello di Osimhen, il bomber sul quale il club ha investito la somma complessiva di 70 milioni di euro e sul quale Spalletti aveva costruito un sistema di gioco utile ad esaltare le sue caratteristiche. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, arriverà a Castelvolturno il professor Gianpaolo Tartaro, il chirurgo che ha operato Osimhen. Il motivo? Lo sottoporrà ad una visita di controllo, per poi ascoltarlo e capire come rendere più leggera la maschera che sarà messa a punto dall’Ortopedia Ruggiero. In tempi anche rapidi, così da permettergli di indossarla fin dal match di domenica, quando a Venezia tornerà in campo dal primo minuto.