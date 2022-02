Tuttosport - Osimhen molto contento, è pronto a vendicarsi contro il Venezia: il motivo

Ultimissime notizie sul calcio Napoli e sul ritorno in campo di Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano è pronto a tornare in campo da titolare contro il Venezia, una gara non fortunata per lui all'andata dove fu espulso alla prima di campionato.

Napoli: Osimhen contento, il motivo

Tuttosport parla anche delle condizioni di Osimhen con il Napoli che migliorano:

Osimhen è molto contento, ha percepito di essere quasi guarito e guarda alla sfida di domenica, in trasferta a Venezia, anche come un’occasione per vendicarsi, perché nella gara d’andata fu costretto a lasciare la squadra dopo soltanto 23’ a causa di un’espulsione, forse un po’ frettolosa, dell’arbitro Aureliano. Osimhen indosserà la maschera nel corso della rifinitura di sabato e poi domenica, allo stadio Penzo, un dispositivo che dovrà tenere almeno fino alla fine di marzo.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli