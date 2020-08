Tuttosport - Oggi alle 16 raduno e test anti-Covid al San Paolo: eventuali positivi resteranno a Napoli in quarantena

Ultime notizie Napoli - In attesa di qualche affare che sblocchi il mercato, il Napoli oggi, alle ore 16 si radunerà allo stadio San Paolo per effettuare i test atletici, fisici e per eseguire i tamponi. Ne parla Tuttosport:

"Tutti i calciatori saranno sottoposti ai test anti Covid, esiti domani nella mattinata prima che la squadra partirà per Castel di Sangro. I positivi, ove mai ce ne fossero, resteranno a Napoli in quarantena. Dopo i test di oggi, i calciatori si trasferiranno all’hotel Palazzo Caracciolo al centro storico di Napoli. Domani mattina la squadra partirà in bus per Castel di Sangro e svolgerà il primo allenamento"