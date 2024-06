Nome nuovo per la difesa del Napoli: gioca in Turchia

Calciomercato Napoli - C'è un nome nuovo accostato alla difesa degli azzurri. Fermo restando che la priorità resta Alessandro Buongiorno, il Napoli però si sta guardando anche intorno qualora il Torino non rivedesse le sue pretese economiche sul calciatore. L'edizione odierna di Tuttosport rivela questo nuovo obiettivo di mercato di Manna.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport:

"Il nome nuovo è quello di Jayden Oosterwolde, 23enne del Fenerbahce, che piace molto a Conte per la duttilità tattica. Ma il club turco non intende cedere l’olandese se non per una cifra considerevole: intorno ai 30 milioni".