Tuttosport - Niente catenaccio o barricate: Pirlo prepara una Juve d'attacco contro il Napoli

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Juventus alta o bassa? In queste ultime giornate Andrea Pirlo ci ha abituato ai cambiamenti nell’assetto tattico, sempre sostenuti dalla determinazione agonistica. L’aspetto più interessante è stata la variazione nel posizionamento in campo, prima in campionato contro la Roma e quindi nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, sempre all’Allianz Stadium. Che Juventus vedremo alle 18 a Napoli? Innanzitutto con interpreti mescolati, visto che toccherà a De Ligt affiancare Chiellini, per il forfait di Bonucci. E poi molto probabilmente in versione prima fase della stagione, anche se la presenza di Victor Osimhen potrebbe spingere per un atteggiamento con difesa bassa, vista la capacità del nigeriamo di sfruttare i lanci in profondità. Ma le difficoltà della squadra di Rino Gattuso (assenze e macchinosità nella costruzione dal basso, si è visto con l’Atalanta) portano a ipotizzare a una Juventus alta, aggressiva nel campo avversario. Come capitato nella finale di Supercoppa, contro il Napoli".