Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "In questo periodo Gattuso cerca anche poche ore di riposo per la squadra. Ad esempio, dopo la gara di giovedì, il Napoli è rimasto a dormire a Granada, così da recuperare lo sforzo e ieri mattina il gruppo è rientrato a Napoli, per vivere una giornata di relax".