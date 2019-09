Tuttosport - Napoli-Sampdoria, sarà pienone al San Paolo. Tra sabato e martedì si aspettano 90mila tifosi a Fuorigrotta

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l’emozione è quella della prima volta. Il Napoli e il San Paolo stanno per ritrovarsi, dopo tre mesi e mezzo. L’ultima partita a Fuorigrotta risale al 19 maggio, finì 4-1 per la formazione di Ancelotti e Icardi segnò (su rigore) il suo ultimo gol italiano. Ora lo stadio degli scudetti azzurri riapre i battenti per tutti i tifosi, pronti ad ammirare il nuovo colpo d’occhio di un impianto che ha dato bella mostra di sé durante le Universiadi di luglio. Quanti spettatori sono previsti contro la Sampdoria? A dispetto del numero degli abbonati (si è arrivati a quota diecimila), si prevede che sabato prossimo (ore 18), la partecipazione sarà diffusa. Tra ticket venduti per il singolo match con i doriani (25 euro le Curve) e la campagna abbonamenti che entrerà nel vivo da lunedì, si prevede il pienone al San Paolo. Intanto è già stata superata la quota abbonati dell’ultima campagna abbonamenti (furono 6.900 nella stagione 2017/18) ed è prevedibile che, dopo così tanto tempo di digiuno da calcio dal vivo, i tifosi del Napoli possano fare la classica doppietta tra campionato e Champions League. Martedì 17 settembre ci sarà il grande esordio con i campioni in carica del Liverpool (tribuna d’Onore 300 euro, tribuna Posillipo 110, tribuna Nisida 90, tribuna Family 30, distinti € 70, curve 40, con il 25 per cento di sconto agli abbonati) con la previsione di una “grande abbuffata” di pallone nel San Paolo ristrutturato, da lasciar immaginare circa 90mila spettatori a Fuorigrotta nel giro di soli 4 giorni.