TuttoSport - Napoli di carattere e qualità, la Fiorentina si arrende allo 'schema Dortmund' di Spalletti

Napoli Calcio - Il Napoli per continuare la sua entusiasmante scalata, la Fiorentina per dimostrare di non essere un fuoco di paglia. Spalletti desideroso di non cadere nella trappola viola, Italiano deciso a spezzare l’incantesimo azzurro. E’ l’antipasto di una sfida che non tradisce le attese e conferma alla fine i pronostici della vigilia: vince (2-1) la più forte, la più esperta, la più scafata, vince il Napoli che fa sette su sette e si gode la sosta consolidando il primato.

