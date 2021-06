SERIE A - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "In prima fila in questo momento c’è Arkadiusz Milik anche in virtù degli ottimi rapporti fra la Juventus e l’Olympique Marsiglia del presidente Pablo Longoria, ex scout bianconero. Occhio, poi, a Kaio Jorge, talento del Santos che intriga (non solo la Juventus, ci sono anche il Napoli e il Bayer Leverkusen), ha il contratto in scadenza a dicembre (il che abbassa il prezzo) ma è extracomunitario".