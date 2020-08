Tuttosport - Milik non intende aspettare la Juve nel 2021 ed apre alla Roma: maxi scambio tra giallorossi e partenopei con quattro calciatori coinvolti

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "E poi c’è Milik. Una storia che rischia di prendere i tratti del romanzo noir, anche se tra un mese il quadro potrebbe cambiare rispetto alla situazione attuale. Tutto dipenderà dalla Juventus e dal nuovo allenatore Pirlo, apparentemente più interessato a prendere uno tra Morata e Zapata, rispetto al polacco. Dovesse essere questo il risvolto della faccenda, Madame potrebbe promettere a Milik di prenderlo tra un anno a parametro zero, ma il polacco se la sente di vivere una stagione da recluso tra tribuna e casa propria? Probabilmente no ed ecco che potrebbe alla fine accettare la proposta della nuova Roma di Friedkin, così da chiudere il cerchio di una operazione allargata, con Milik e Hysaj in giallorosso e la coppia Veretout-Under al Napoli, senza che nessuno dei due club versi nemmeno un euro".