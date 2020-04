Tuttosport - Milik-Juve, pista concreta: primi contatti già avviati, la strategia bianconera

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Milik e la Juve: "La Juventus pensa anche ad Arkadiusz Milik per l’attacco del futuro. Il centravanti polacco ha 26 anni, un’ottima esperienza in serie A e a livello internazionale. Conosce Maurizio Sarri, con cui ha lavorato a Napoli tra un infortunio e l’altro, e soprattutto non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto. L’accordo tra l’ex Ajax e il club del presidente Aurelio De Laurentiis scade nel 2021 e tanto il giocatore quanto la società sembrano entrati nell’ordine delle idee di separarsi a fine stagione. Tutti motivi che, stando a quanto filtra dagli ambienti polacchi, hanno spinto i dirigenti bianconeri a muoversi per il centravanti di Rino Gattuso. L’emergenza sanitaria non permette di incontrarsi, ma il mercato avanza sottotraccia a suon di contatti telefonici. E in Polonia sono sicuri che quello della Juventus per Milik sia molto di più che un semplice sondaggio. Se sarà effettivamente così, si capirà nei prossimi mesi, quando dai colloqui si passerà alle trattative vere e proprie. Anche perché nel caso di Milik, non essendo un parametro zero e in assenza di clausole per l’Italia stile Higuain 2016, se i campioni d’Italia decideranno di affondare dovranno trovare un’intesa con il Napoli. Le previsioni sono impossibili, ora come ora, ma la pista Milik-Juve è concreta".