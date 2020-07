Tuttosport - Milik-Juve, ADL non ha nessuna preclusione ma è irremovibile: servono 50 milioni cash

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Milik: "Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 col Napoli, ma non è intenzionato a rinnovarlo. L’ex Ajax ha molti corteggiatori (Atletico, Tottenham, Milan) e una preferenza chiara in testa: la Juventus. Arek, dopo aver giustiziato i bianconeri in Coppa Italia, vorrebbe raggiungere il maestro Sarri per giocare con Cristiano Ronaldo e Dybala. La pista è concreta, non scontata. Milik ha bisogno del via libera di Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro, senza prolungamento, è pronto a cedere il 26enne centravanti polacco (non a caso si sta muovendo per Osimhen del Lille) e in teoria non ha preclusioni per nessun club. Neanche per la Juventus. A patto che i bianconeri investano 40-50 milioni in contanti. Paratici a quelle cifre può arrivare soltanto inserendo qualche contropartita (Bernardeschi, Rugani, Romero o Luca Pellegrini)".