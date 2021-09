Tuttosport - Meret piace molto all'Inter: il Napoli ha avvicinato l'entourage di Onana

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su André Onana, portiere in scadenza di contratto con l’Ajax: ""L’Inter è in pole da settimane, anche se Lione in estate e Napoli recentemente si sono avvicinate all’entourage. La soluzione Onana a zero, per ovvie ragioni, è la preferita, ma in Viale della Liberazione non escludono altri profili, soprattutto in Serie A. Per esempio la scorsa estate era stato valutato il profilo di Dragowski della Fiorentina, soprattutto se i viola avessero avanzato una proposta concreta per Sensi. Il polacco piace, ma ancora di più Meret del Napoli, interessato, guarda caso, proprio a Onana. In seconda fila Cragno del Cagliari".