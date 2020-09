Tuttosport - Meret aspetterà il suo momento in panchina! Altre due novità ci dovrebbero essere in difesa

Calciomercato Napoli - Si riparte da Parma e il Napoli è intenzionato a portare a casa subito tre punti. A Gattuso mancherà Milik, Tuttosport racconta le ultime di formazione:

“Ringhio vuole puntare sul sicuro, con Mertens centrale e Insigne. A destra? Le indicazioni della settimana di lavoro a Castelvolturno raccontano di un Lozano scatenato e pronto a prendersi il posto che fino a questo momento avrebbe dovuto essere di Politano. Altre due novità ci dovrebbero essere in difesa. Per il ruolo di esterno sinistro Hysaj avrebbe vinto il ballottaggio con Mario Rui e tra i pali la scelta ricadrà su Ospina: Meret aspetterà il suo momento in panchina”