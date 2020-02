Tuttosport - Maran tenta il recupero in extremis di Rog: possibile cambio modulo con il Napoli

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul Cagliari: "Maran prova a recuperare per il Napoli Marko Rog, tra l’altro ex di turno, il quale negli ultimi giorni ha cominciato a lavorare parzialmente col gruppo ed a forzare i tempi per riuscire a tornare a disposizione. Per il croato una gara sentita in maniera viscerale considerati i trascorsi non proprio idilliaci sotto il Vesuvio (52 presenze e 2 gol dal 2016 al 2019). Attualmente è in prestito con diritto di riscatto e ha firmato un contratto col Cagliari sino al 2024. Per un Rog ancora non al meglio della condizione, un Ceppitelli sicuro di esser convocato. Il capitano rossoblù ha ripreso normalmente e potrà esser utilizzato, partendo inizialmente dalla panchina. Pronto a dare una mano a una difesa certamente in difficoltà negli ultimi tempi. La linea arretrata ha tenuto botta nel periodo solo contro l’Inter a fine gennaio (pareggiò 1-1 al Meazza) poi spesso e volentieri si è fatta trovare impreparata per tamponare gli avanti avversari con alcuni elementi apparsi fuori fase, soprattutto Klavan autore di prestazioni alterne e utilizzato costantemente non avendo il tecnico valide alternative per farlo rifiatare. Senza Nainggolan, squalificato, pazza idea di Maran che pianificherebbe un 3-5-2, modulo che assicurerebbe più copertura vista la forza propulsiva del centrocampo napoletano".