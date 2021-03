Tuttosport - Maksimovic finisce nel mirino dell'Inter: le richieste economiche del serbo per firmare

Calciomercato Napoli - Secondo Tuttosport, Nikola Maksimovic sarebbe finito nel mirino dell'Inter: "Dallo scorso autunno un giocatore che viene spesso segnalato nei radar nerazzurri è Nikola Maksimovic. Il centrale serbo ha 29 anni e ha deciso da tempo di non rinnovare il contratto col Napoli. Per caratteristiche potrebbe agire sia da vice Skriniar che vice De Vrij. Il suo agente Ramadani - che cura gli interessi anche di Jerome Boateng, in scadenza col Bayern - ha ottimi rapporti col pianeta Inter (è il procuratore di Handanovic). Maksimovic, che guadagna 1.2 milioni e vorrebbe 2.5, è un'opzione da non scartare"