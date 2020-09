Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Con il Napoli si tratta Luperto, cercando una soluzione tra prestito oneroso e arrivo in via definitiva, quest’ultima difficile. Più complicata la strada che porta ad Ariaudo del Frosinone così come allo svincolato Bertolacci. Richiesto sul mercato Matteo Ricci, che piace anche alla Spal e all’Empoli. Intanto ceduti in prestito D’Eramo alla Vis Pesaro, Figoli alla Pergolettese, Cerreti e Morachioli all’Imolese".