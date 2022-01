Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sugli infortunati in caso Napoli:

"L’emergenza in casa Napoli sta per finire, perchè ieri il tampone di Lozano è risultato negativo al Covid e oggi sarà di nuovo a Napoli: potrebbe andare in panchina domani contro la Fiorentina. Oggi si saprà se anche il tampone di Malcuit e Mario Rui sarà negativo, così da rivederli per la sfida di Bologna".