CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "La giusta euforia che genera adrenalina, non di più. Il Napoli che si appresta a vivere gli ultimi, vibranti 90 minuti è un gruppo compatto, felice, per nulla distratto o appagato. Un’anima sola tra squadra e allenatore e tutti con la giusta determinazione di battere stasera il Verona per incassare il meritato premio: la qualificazione alla Champions League".