Tuttosport - Le proverbiali metafore di Spalletti si tramutano in messaggi criptati: il Napoli punta ad ogni obiettivo

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Non si trascura nulla e si pensa a raccogliere il giusto giorno per giorno. Una logica rurale, redditizia e sostanziale, applicabile all’agricoltura quanto al pallone che rimbalza sui campi dell’Europa League. «Sono un po' contadino, è vero, e vediamo quale sarà il raccolto che troveremo in questa partita, perché se la stagione cambia è inutile fare sogni di lungo periodo. Quindi si pensa al raccolto odierno, perché domenica non sappiamo cosa succederà», le proverbiali metafore di Luciano Spalletti si tramutano in messaggi criptati, eppure facilmente traducibili: il Napoli vuole puntare ad ogni obiettivo e non può permettersi il lusso di un turnover esasperato in Europa League".