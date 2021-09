Tuttosport - Lazio e Roma flop dopo aver giocato giovedì: contromossa di Spalletti per evitare le stesse ripercussioni sul Napoli a Udine

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea quanto l'Europa League possa pesare sul Napoli che è rientrato all'alba di venerdì dalla trasferta inglese.

"Dall’Inghilterra il Napoli è rientrato alle 5 del mattino di venerdì, per questa ragione solo ieri Spalletti ha fatto svolgere alla squadra un allenamento completo con didattica annessa sull’odierno avversario. L’Udinese è molto meglio di quanto si possa immaginare, forte dei 7 punti conquistati in tre partite, con annesso pareggio casalingo contro la Juventus (2-2) e due vittorie di fila (Venezia e Spezia) senza subire gol. Va aggiunto che la formazione allenata da Gotti non partecipa alle competizioni continentali ed ha avuto tutto il tempo di preparare la sfida contro il Napoli che, invece, punta forte anche sull’Europa League. E non è un caso se le altre formazioni che in Europa giocano di giovedì, ieri hanno fatto cilecca contro due formazioni costrette a cambiare tecnico per i risultati scadenti: la Roma ha perso a Verona e la Lazio ha faticato a pareggiare in casa contro il Cagliari. L’esperienza di Spalletti, dopo aver visto queste gare, dovrebbe convincerlo a fare un turnover modesto dal primo minuto, con i rientri di Manolas, Mario Rui e Politano in sostituzione di Rrahmani, Malcuit e Lozano utilizzati in coppa contro il Leicester".