Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Gattuso ha tutta la squadra dalla sua parte e ha chiesto ai giocatori di stringere i denti perchè il tour de force sta per finire ed i rinforzi stanno tornando. L’obiettivo di oggi è vincere la quarta gara di fila casalinga in campionato e tutte con la porta inviolata contro Juventus, Parma e Fiorentina: se anche oggi dovesse arrivare un successo senza reti al passivo, sarebbe il quarto di fila come non succedeva da marzo 2011".