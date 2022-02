Tuttosport - La sconfitta dell'Inter è un'occasione ghiotta: sarebbe un grave errore per il Napoli ripetere le gare con Empoli e Spezia

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport evidenzia come la gara di Venezia possa essere una tappa fondamentale per il Napoli in chiave scudetto. Un successo aprirebbe scenari importanti per gli azzurri.

"L’occasione è ghiotta per avvicinarsi alla vetta della graduatoria e stavolta il match della sera prima trasmette adrenalina utile per credere ancora nello scudetto. L’Inter è uscita ammaccata dal derby e sabato sera giocherà gran parte delle chance tricolori nel confronto diretto dello stadio Maradona, anche se per Luciano Spalletti sarebbe un errore grave come quelli commessi contro Empoli e Spezia, se oggi si affrontasse il Venezia senza la necessaria concentrazione"