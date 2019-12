Tuttosport - La proposta di ADL alla squadra: 5 vittorie consecutive per congelare le pesanti multe

Notizie Calcio Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport fa il punto della situazione in casa Napoli

Multe Napoli, la promessa di De Laurentiis

"Si torna al San Paolo, dopo il gran gelo di Napoli-Salisburgo e le bordate di fischi nella successiva gara contro il Genoa. Oggi, però, almeno ci saranno più spettatori (non meno di 25.000, rispetto ai 22.900 dei liguri) in un pomeriggio per le famiglie e che potrebbe avviare il filotto che Aurelio De Laurentiis ha chiesto alla squadra: battere Bologna, Udinese, Genk, Parma e Sassuolo per congelare le pesanti multe richieste al Collegio Arbitrale. Il prezioso pari in Champions League di mercoledì sera a Liverpool e il faccia a faccia di venerdì tra presidente e squadra, dovranno avere un seguito con l’unica medicina conosciuta per la guarigione definitiva: la vittoria".