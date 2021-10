Tuttosport - La lezione di Spalletti a Osimhen: il bomber indottrinato a dovere per fare gol al Torino

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, Luciano Spalletti ha voluto mettere in guardia Victor Osimhen per la gara del Torino in quanto le marcature della retroguardia di Juric saranno molto arcigne.

Spalletti e Osimhen

Spalletti avverte Osimhen

"L’undici titolare è ormai cosa fatta, con Meret e Politano per sostituire Ospina e Lozano, e con Osimhen che Spalletti ha indottrinato a dovere in vista delle arcigne marcature che riceverà dal trio di centrali del Torino. Al coach di Certaldo piace molto il centravanti nigeriano per la concentrazione e per l’abnegazione"