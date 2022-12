Tuttosport - La Juve vuole Grimaldo, c'è da battere concorrenza di Napoli e Inter

Calcio Napoli - Come si legge su Tuttosport il terzino Grimaldo del Benfica sarebbe finito nei radar della Juventus. I bianconeri devono però battere la concorrenza di Napoli ed Inter:

"Ma gli uomini dell’area sportiva bianconera, al contempo, continuano a tessere trame sotterranee per non lasciarsi sfuggire occasioni dal mercato, a partire dai profili ormai prossimi a divenire dei parametri zero. Gli occhi, in particolare, sono in questi giorni puntati sullo spagnolo Alejandro Grimaldo , terzino sinistro da otto stagioni in forza al Benfica.

Al Da Luz il 27enne cresciuto nella cantera del Barcellona sta lasciando ottimi ricordi, al punto che il club è tuttora in trattativa con l’entourage del giocatore per ragionare sul rinnovo. Ma l’esterno è nel pieno della maturità agonistica e, a Lisbona, guadagna meno di 2 milioni a stagione: un quadro che tante società sarebbero disposte a migliorare pur di accaparrarselo, soprattutto in Italia. Se la Juventus è in prima fila, infatti, Inter e Napoli rappresentano al momento principali concorrenti".