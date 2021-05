Tuttosport - La Juve si è fatta avanti per Gattuso: è lui il prescelto qualora Pirlo non venisse confermato

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive di un Rino Gattuso in pole per la Juventus qualora il club bianconero non dovesse riconfermare Andrea Pirlo.

Gattuso

LA JUVE PUNTA GATTUSO

Il quotidiano torinese scrive: "Capofila delle alternative è Rino Gattuso, autore di un lavoro eccezionale a Napoli: a inizio anno, con una classifica in ritardo, l’ambiente lo considerava un incapace, oggi siamo ai rimpianti per un divorzio ormai inevitabile. Da quando ha avuto l’organico completo a disposizione, il tecnico ha fatto girare alla grande la squadra, forte di un ottimo collettivo e di eccellenti individualità.

Il cammino del Napoli nel girone di ritorno è stato esaltante, fino al ritorno in zona Champions, e Gattuso ha dimostrato non solo di essere un allenatore di forte di personalità, ma anche di idee spendibili sul campo. Appurato che Aurelio De Laurentiis non avrebbe più puntato su di lui, Rino ha avviato colloqui con la Fiorentina. Colloqui interrotti quando si è fatta avanti la Juventus, aprendo la strada ad altri sondaggi, come quello della Lazio, dove la situazione di Simone Inzaghi è in divenire".