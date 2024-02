Tuttosport - La conferma di Mazzarri al Napoli non è ancora da escludere nonostante i risultati

Ultime notizie Napoli - Quale sarà il prossimo allenatore del Napoli? Per adesso c'è Walter Mazzarri, ma in futuro? Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

A giugno inizierà un enorme domino, molte panchine importanti si libereranno e tanti top club potrebbero virare le proprie attenzioni verso Conte. Ad esempio il Napoli di Mazzarri:

"Il Napoli nelle ultime stagioni ha raggiunto uno standard elevato, ha vinto lo scudetto, però a giugno dovrà ripartire. Attenzione: la conferma di Mazzarri non è ancora da escludere, anche se la classifica non sorride, così come non si possono scartare altri profili per l’eventuale successione del tecnico di San Vincenzo. De Laurentiis ha insistito tanto per Conte e tornerà a farlo, Pioli altra opzione per il Napoli in caso di addio al Milan"