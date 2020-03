Tuttosport - L'Inter ha bloccato Kumbulla per giugno: cifre e dettagli

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul futuro di Kumbulla, accostato anche al Napoli: "La prospettiva (al momento) non intriga molto l’entourage del giocatore e, in tal senso, Marotta e Ausilio dovranno essere bravi a prospettare al ragazzo un progetto tecnicamente interessante. Il meglio che offre il panorama dei club con cui l’Inter vanta buoni rapporti porta a tre soluzioni Parma, Sassuolo e Verona. Con quest’ultima destinazione favorita per un paio di concause. La prima tecnica: Chong pare il giocatore ideale per il sistema di gioco praticato da Ivan Juric. La seconda legata agli incastri di mercato: il prestito dell’olandese può essere contropartita - insieme a Federico Dimarco che a Verona è già in prestito con diritto di riscatto - per Marash Kumbulla, promosso a pieni voti dagli osservatori nerazzurri e già bloccato dall’Inter a fronte di una valutazione da 20 milioni".