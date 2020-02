Tuttosport - Koulibaly out, ha una cicatrice sul muscolo flessore che crea problemi! Di Lorenzo potrebbe rifiatare sulla fascia

Notizie Calcio - Dopo due mesi di Napoli, con 11 partite giocate, 6 vittorie e 5 sconfitte, ora Gattuso vuole tirare le somme per mettere in campo la formazione migliore. Ne parla Raffaele Auriemma su Tuttosport.

“Domani pomeriggio a Cagliari il coach si attende l’ennesima riprova, con l’auspicio che possa essere diversa dai ko inattesi con Fiorentina e Lecce. La difesa potrebbe essere confermata in toto, resta da verificare se Di Lorenzo potrà rifiatare per lasciare il posto a Hysaj. Koulibaly deve ancora lavorare per tornare al meglio, a causa di una cicatrice sul muscolo flessore che gli crea ancora qualche problema”