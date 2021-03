Tuttosport - Un giallo per Koulibaly e Demme a Roma non sarebbe una cattiva notizia, Osimhen verso una maglia dal 1' con la Roma

Napoli Calcio - Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, la formazione del Napoli contro la Roma cambierà poco rispetto al successo con il Milan.

“Mancherà Di Lorenzo squalificato ed al suo posto ci sarà Hysaj, poi Gattuso sceglierà di mettere in campo Koulibaly e Demme, nonostante siano diffidati. Probabilmente un giallo per entrambi a Roma non sarebbe una cattiva notizia: potrebbero azzerare il monte cartellini e saltare il Crotone per tornare nelle ultime 10 partite. Per quanto riguarda la prima punta, Osimhen dovrebbe partire avvantaggiato rispetto a Mertens, proprio per sfruttare lo strapotere agonistico”