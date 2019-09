Andrea Barzagli torna alla Juve. Il difensore centrale bianconero, che aveva dato l’addio al calcio, tornerà in bianconero e lo farà al fianco di Sarri.

Inizialmente Barzagli aveva declinato la proposta di entrare a far parte dello staff del tecnico, ma ora sembra tornato sui suoi passi. Dopo aver frequentato il corso a Coverciano, ora è pronto a mettersi a disposizione del nuovo allenatore per far crescere difensori come de Ligt e Demiral.

A riferirlo è Tuttosport.