Tuttosport - Juve-Napoli: prospettiva non incoraggiante per Spalletti, sono 7 le possibili assenze

Le ultime sul Napoli da Tuttosport con Auriemma e in vista delle scelte di Spalletti per Juve Napoli.

Aggiornamenti da Tuttosport sul Napoli in vista della Juventus e le assenze per la Coppa d'Africa:

Affrontare la Juventus in piena risalita privi di Koulibaly , Osimhen , Anguissa e Ounas convocati per la Coppa d’Africa, senza Mario Rui squalificato e con la coppia Insigne-Fabian Ruiz alle prese con il Covid. La prospettiva non è incoraggiante per Luciano Spalletti che dovrà raschiare il fondo del barile per individuare la formazione migliore con la quale respingere il 6 gennaio l’assalto Champions di Madame, ben sapendo che non potrà permettersi di giocare campionato e Coppa Italia (il 12 gennaio allo stadio Maradona arriverà la Fiorentina per gli ottavi in gara secca) soltanto con Rrahmani e Juan Jesus per i ruoli di centrali. A meno che il presidente De Laurentiis non decida di prendere almeno un rinforzo all’apertura del mercato invernale prevista tra una settimana.