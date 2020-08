Ultime calciomercato Napoli. L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto circa l'interessamento del Napoli per Cengiz Under e Jordan Veretout. Ecco quanto scritto:

"Under rimane tuttavia l'opzione di scorta degli azzurri qualora non arrivassero a Boga (offerti 22 milioni più bonus, il Sassuolo ne chiede 30). Gattuso pur apprezzando il turco, chiede Veretout ma la Roma lo valuta quanto il Napoli ha chiesto all'Everton per Allan (40 milioni)".