Tuttosport - Inter-Mertens, scatto finale dei nerazzurri per chiudere l'affare: già deciso il ruolo in rosa

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Mertens: "Marotta punta a un altro “Re di Napoli”, ovvero Dries Mertens il cui rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis si è nuovamente impantanato. L’ad è pronto a dargli asilo a Milano come erede di Alexis Sanchez (che tornerà al Manchester United) oppure come sostituto di Martinez (in quel caso arriverà pure un’altra punta, come spiegheremo in seguito). Mertens da tempo ha sul piatto l’offerta del Monaco (contratto ricco, ma campionato non troppo “stimolante”), quella del Chelsea e - soprattutto - quella dell’Inter dove gode della sponsorizzazione di Lukaku che vorrebbe a Milano pure un altro connazionale svincolato, ovvero Jan Vertonghen, in uscita dal Tottenham".