Tuttosport insiste: Meret primo obiettivo del Milan se andrà via Donnarumma

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Meret: "Uno per reparto: le squadre si costruiscono creando la spina dorsale, innanzitutto, e su questo vorrebbe lavorare Rangnick nel caso diventasse rossonero. Sapendo che non ha senso fare sforzi eccessivi, anche a livello di ingaggio, non farebbe nulla per trattenere Donnarumma, al quale occorrerebbe garantire il rinnovo in tempi brevi, e che invece, al contrario, con la sua cessione, potrebbe finanziare una buona parte del mercato. L’obiettivo in porta è sicuramente Meret, che a Napoli non sta trovando spazio, ma si tiene sotto osservazione anche l’argentino Musso (Udinese) che piace anche all’Inter".