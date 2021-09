Tuttosport - Insigne potrebbe raggiungere un doppio traguardo con la Samp

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Insigne che ha segnato 6 gol alla Sampdoria in Serie A (solo contro Lazio e Fiorentina ha fatto meglio, realizzando 7 e 9 gol), ma nelle ultime quattro sfide è rimasto a secco. E, proprio contro la Sampdoria dovrebbe agganciare, con 310 presenze, Moreno Ferrario al quarto posto delle presenze all time con la maglia del Napoli in serie A. Se poi andasse pure a bersaglio, si porterebbe quota 111 reti nella storia del club partenopeo, a sole 4 lunghezze dal suo idolo Maradona".