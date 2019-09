Tuttosport - Insigne e Lozano, può toccare la stessa sorte: a riposo con la Samp per accendere Napoli-Liverpool

Raffaele Auriemma nell'edizione odierna di Tuttosport svela le ultime sulle condizioni di Lorenzo Insigne e l'impiego di Hirving Lozano fra Sampdoria e Liverpool:

Vanno verificate le condizioni di Insigne, che anche ieri ha lavorato in disparte con Tonelli e Milik. Lorenzo aveva lasciato il ritiro della Nazionale per un risentimento all'adduttore e ancora oggi non si sa se potrà essere sabato della gara. Magari potrebbe riposare per essere al meglio in quella che è la “sua” sfida, martedì contro il Liverpool. Stessa sorte potrebbe toccare a Lozano, che solo stanotte concluderà, con l'amichevole contro l'Argentina, il suo impegno con il Messico. El Chucky rientrerà dal Texas soltanto giovedì sera".