Tuttosport - Insigne disponibile a decurtarsi l'ingaggio fino a 4,5 milioni per rinnovare: ADL offre la metà dello stipendio attuale

Napoli calcio - Sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, Raffaele Auriemma fa il punto della situazione sul toto rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli.

"A questa regola non potrà sottrarsi nemmeno il capitano del team azzurro, titolare fino a giugno di un contratto da 4,8 milioni di euro netti all’anno, che diventano 5,7 con tutti i bonus inseriti nell’accordo siglato ormai cinque anni fa. In soldoni, il Napoli potrebbe sottoscrivere un nuovo accordo con Insigne, ma che non vada oltre i 3,2 milioni annui, cioè circa la metà dell’ingaggio attuale, mentre il capitano avrebbe mostrato la disponibilità a decurtare il proprio stipendio al massimo fino a 4,5 milioni".