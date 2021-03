Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "In questa settimana si allenerà senza prendere il pallone tra le mani e sabato se ne starà a riposo per cedere il posto a Meret. Poi, ci sarà un nuovo consulto per capire se il problema sarà rientrato e se il portiere potrà essere utilizzato nel recupero di mercoledì 7 aprile contro la Juventus. Probabilmente sì. Ma pure se fosse costretto a prolungare la sua assenza, Gattuso ripone massima fiducia in Meret".