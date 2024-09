Tuttosport - Impatto top per Buongiorno e Lukaku: stabiliti due curiosi primati

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea l'apporto di Buongiorno e Lukaku nel Napoli:

"Decisivo è stato l'arrivo di Buongiorno dal Torino: con lui in campo gli azzurri hanno sempre vinto e - soprattutto - hanno subito solamente una sola rete in 4 partite, senza di lui una sconfitta ed i 3 gol in soli 90 minuti. Se il Napoli è tornato a vincere tre gare consecutive, 566 giorni dopo l’ultima volta, è (anche) perché davanti c’è il numero 9 - anzi 11 - voluto da Conte: Romelu Lukaku. Una fiducia, quella dell’ex ct della Nazionale, che Big Rom ha percepito e ripagato con 2 gol e 2 assist in 102 minuti giocati, una rete ogni 51 minuti. Il belga, inoltre, è il secondo giocatore del Napoli che, negli ultimi 20 anni, è riuscito a prendere parte ad almeno quattro gol nelle prime due presenze in A con la maglia azzurra".