Tuttosport - Il tifo virtuale: il Napoli riporta i cori dei tifosi allo stadio per la spinta Champions

NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Il Napoli ha deciso di rendere lo stadio simile a quando arrivavano i tifosi sugli spalti. Come? Con il "tifo virtuale", esperimento che ha già funzionato grazie al Real Madrid nel Clasico della Liga contro il Barcellona. Il club azzurro riporterà virtualmente il pubblico allo stadio, già da domenica sera contro l’Inter, insieme al main sponsor Acqua Lete. L'iniziativa si chiama #CoroaCoreLete e sta decollando grazie alla partecipazione dei fan partenopei sui social. Basta digitare l'hashtag sulla piattaforma TikTok e unirsi al coro registrato da Insigne, Mertens, Koulibaly e Politano. I contenuti saranno raccolti dal Napoli in un video, poi diffuso attraverso gli altoparlanti dello stadio Maradona nelle ultime 5 gare. Accompagnamento sonoro che salirà al momento della lettura delle formazioni e ad ogni gol di Insigne & C".