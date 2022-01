Tuttosport - Il pareggio tintinna come una vittoria per il Napoli e del sapore acre della sconfitta per la Juve

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul pareggio tra Juventus e Napoli:

"Il pareggio tintinna come una vittoria per il Napoli, meno rimaneggiato di quanto volesse far pensare, ma comunque privo di quattro giocatori fondamentali come Osimhen, Koulibaly, Anguissa e Ruiz. Il pareggio ha il sapore acre della sconfitta per la Juventus perché brutta e insipida, come e peggio di altre volte in questo complicatissimo campionato per i bianconeri. È il modo più che il risultato a stridere ma, date le condizioni di classifica, un pareggio casalingo è anche pessimo compagno di viaggio nel tentativo di rincorsa al quarto posto"