Tuttosport - Il Napoli si appresta a salutare Koulibaly, Lozano e Milik: nelle casse del club in arrivo una somma senza precedenti

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive sulle possibili cessioni in casa Napoli: "Senza l’approdo in Champions League (circostanza molto probabile) bisognerà ridurre il monte ingaggi, cedendo quei calciatori con lo stipendio più alto. I due nomi in agenda sono quelli di Koulibaly e Lozano, per un ammontare di 17,3 milioni (lordi) a stagione che il Napoli versa sui loro conti correnti. Per il senegalese ci sarà l’imbarazzo della scelta (Psg, Manchester City e United sono in contatto costante con De Laurentiis) mentre per il messicano bisognerà ipotizzare un prestito, per non depauperare il cartellino. L’altro azzurro con la valigia è Arkadiusz Milik che ha manifestato da tempo il desiderio di non prolungare il contratto (scadrà a giugno 2021), perchè Gattuso gli preferisce attaccanti con altre caratteristiche. Dalle cessioni di Koulibaly e Milik, il Napoli dovrebbe ricavare una somma non inferiore a 130 milioni di euro".