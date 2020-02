Tuttosport - Il Napoli conferma Gattuso! Ha convinto De Laurentiis, il patron intende continuare con lui anche per il futuro

Ultime calcio Napoli - A prescindere da come si concluderà questa stagione nella quale la SSC Napoli è ancora in corsa per un piazzamento europeo, per la vittoria della Coppa Italia e per il passaggio ai quarti della Champions, la dirigenza azzurra sta maturando la convinzione che il lavoro di Gattuso è tale da meritarsi il prosieguo anche negli anni a venire. Lo annuncia l'edizione odierna di Tuttosport in un pezzo firmato da Raffaele Auriemma.

Gattuso

Rinnovo Gattuso-Napoli, le ultime

"A De Laurentiis stanno piacendo molto due caratteristiche: il pugno duro (anche negli allenamenti) l’elasticità tattica che permette al Napoli di essere più accorto contro le formazioni meglio attrezzate, come il Barcellona. Il Napoli sta seriamente convincendosi che la ricostruzione che comincerà a giugno, può essere fatta nel segno di Ringhio. Sarebbe un peccato ed un rischio abbandonare a metà questo progetto tecnico ed affidarsi ad altri allenatori di cui non si potrebbe essere certi dell’ambientamento. C’è un solo grande punto interrogativo su questo progetto di un Napoli formato Ringhio: ma Gattuso intende proseguire sulla panchina del Napoli? C’è una clausola che permette ad ognuna delle parti di liberarsi a fine giugno, senza che si verifichino determinate condizioni. Ma sembra improbabile che Gattuso decida di lasciare al prossimo il lavoro di ricostruzione da lui cominciato".